Потепление в Перми будет недолгим

12:38 | 15.06.2020

Сейчас в столице Прикамья 20 градусов, солнечно. Сегодня, 15 июня, днем в Перми будет около 23°C.



Завтра столбик термометра поднимется до 25°C. В среду, 17 июня, будет около 17°C. В четверг – около 15°C. В пятницу ожидается короткое потепление до 20°C, затем похолодает.

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