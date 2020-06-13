В Пермском крае подтверждено еще 107 случаев коронавируса

15:40 | 14.06.2020

На 14 июня за последние сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 107 случаев COVID-19, общее количество достигло 2687. Ежесуточный прирост больных – 4,1%, коэффициент распространения болезни – 1,12.



За сутки выписаны 17 пациентов, всего выздоровели от коронавируса 1520 прикамцев. Четыре человека умерли от COVID-19: мужчина 70 лет, женщины 65, 70 и 87 лет.



Из 107 новых случаев 2 выявлены посмертно, 66 человек лечатся в больницах, 39 – на дому. 105 инфицированных – это 54 женщины, 42 мужчины, 9 детей. Посмертно коронавирус был обнаружен у пациентов 74 и 78 лет, он и стал основной причиной смерти.



На резком приросте новых случаев сказался выявленный и изолированный очаг в филиале ГБУ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр» в Добрянском районе, где сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. Филиал временно прекратил прием и выписку пациентов по предписанию Роспотребнадзора.



В России за сутки зафиксировано 8835 новых случаев COVID-19, всего их стало 528 964.

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