«Пермская сетевая компания» выполнила 25% «опрессовок» теплосетей в Перми

11:42 | 14.06.2020

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») выполнили 25% от плановых показателей гидравлических испытаний теплосетей в городе Перми. Уже проверено порядка 100 участков теплопроводов, на которых своевременно выявлены и устранены повреждения. Это обеспечит надежное теплоснабжение жителей будущей зимой.

В краевой столице «опрессовки» с 15 июня продолжатся в Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районах. С этой даты теплоэнергетики начинают проверку теплопроводов, по которым теплоноситель поступает в 128 многоквартирных домов и социальных.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.

«В период летних ремонтов напоминаем горожанам о необходимости быть особенно внимательными возле тепловых сетей. Не приближайтесь к местам проведения работ, не проезжайте на автомобиле через разливы воды. Родителям и учителям рекомендуется напомнить детям: опасно играть там, где идут работы по «опрессовке» теплосетей! Соблюдение таких правил поможет вам сохранить жизнь и здоровье», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний, подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.

Гидравлические испытания: 15.06-28.06

ул. Сибирская, 65, 65а;

ул. 25-го Октября, 72, 89, 106;

ул. 1я Красноармейская, 3, 4, 5, 6, 21, 40, 44а, 46;

ул. Максима Горького, 83;

ул. Николая Островского, 75;

ул. Газеты "Звезда", 56, 58;

бульвар Гагарина, 105а, 107/7, 107/5, 107/4, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 113а, 115;

ул. Крупской, 80, 82, 82а, 84, 84а, 85, 85а, 86, 86а, 87, 87а, 87б, 88, 89, 89а, 90, 91а, 92, 93;

ул. Гайдара, 7, 9, 11, 13а;

ул. Пушкарская, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 136а, 142;

ул. Старцева, 35в, 37, 35, 35/2, 35/3, 37/2, 37/3, 39, 41, 43, 45, 47, 55;

ул. Семченко, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Кавалерийская, 18;

ул. Танкистов, 60, 66, 68, 70, 74, 76, 78;

ул. Советской Армии, 33, 33/1, 33/2, 36;

ул. 9 Мая, 27;

ул. Мира, 11в;

ул. Вильямса, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18;

ул. Гайвинская, 4, 6, 8;

ул. Веденеева, 71, 71а, 73, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

ул. Качканарская, 45, 47;

ул. Планова, 3/4;

ул. Косякова, 74, 76, 78;

ул. Сочинская, 4;

ул. Костычева, 18, 18а, 20.

Гидравлические испытания: 16.06-29.06

ул. Емельяна Ярославского, 2, 4, 5, 8, 10, 10а, 10б, 10/1, 10/3, 10/4, 10/6, 10/7, 26, 30, 34, 40, 42;

ул. Хлебозаводская, 22;

ул. Лодыгина, 1, 1а, 2, 3, 3а, 5а, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 47а;

ул. Куйбышева, 118, 118б, 140, 140а, 143, 145, 147;

ул. Сергинская, 7;

ул. Вижайская, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 19а, 20;

ул. Люблинская, 9, 11, 13, 24;

ул. Бородинская, 23;

ул. Советской Армии, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 31;

ул. Мира, 18, 20;

шоссе Космонавтов, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 131а;

ул. 9-го Мая, 1, 3;

ул. Кавалерийская, 2, 3, 3а, 4, 5;

ул. Баумана, 7, 8, 12, 11/15, 15.

ул. Чайковского, 20, 35а.

Гидравлические испытания: 17.06-30.06

ул. 1-я Красноармейская, 41а, 41б, 41, 43;

ул. 1-я Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 14, 14а, 16;

ул. Краснова, 1, 23, 28, 29а, 32, 34;

ул. Газеты "Звезда", 45, 67/61;

ул. Глеба Успенского, 2а, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17;

ул. Куйбышева, 50, 50а, 52, 53, 54, 54а, 55, 57, 57а, 58, 58а, 60, 62, 62а, 64, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/3;

ул. Пушкина, 38, 78, 78а, 80, 84;

ул. Революции, 38, 42, 44, 44а, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52б, 52в, 52г, 54, 56а;

ул. Тимирязева, 50, 52, 54, 57, 59;

ул. Швецова, 37, 39, 41, 46, 48, 50;

ул. Пионерская, 2, 4, 5а, 6, 7а, 8, 9;

ул. Седова, 7;

Комсомольский проспект, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а.

Гидравлические испытания: 18.06-01.07

проспект Декабристов, 12а, 16, 18.

ул. Карпинского, 57, 57а, 51, 51а, 61, 67, 69, 71, 73, 75а, 75б, 75, 77, 77б;

ул. Самолётная, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 42, 48, 50, 52, 54, 56;

ул. Сивкова, 1, 1а, 2, 3, 3б, 5;

ул. Стахановская, 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 7а;

ул. Спартаковская, 7;

ул. Льва Толстого, 2, 6;

ул. Левченко, 31;

ул. Малая, 1;

ул. Танкистов, 35, 37.

Гидравлические испытания: 19.06-02.07

ул. Сусанина, 4, 5, 6, 9;

ул. Карпинского, 101, 101а, 103, 107, 109, 109а, 118;

ул. Чердынская, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а;

ул. Норильская, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13/1, 15;

ул. Свиязева, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1.

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