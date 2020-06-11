В Пермском крае в дни голосования будет работать 1802 избирательных участка

14:09 | 12.06.2020

Игорь Комаров обсудил с главами регионов ПФО вопросы безопасности в день общероссийского голосования.



10 июня полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел видеоконференцию с главами регионов округа, руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и председателями региональных избиркомов, где обсуждались вопросы подготовки к общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.



Полномочный представитель отметил, что важнейшая задача всех органов власти — обеспечить безопасность здоровья граждан в ходе голосования. Все члены избирательных комиссий должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты; помещения для голосования укомплектованы бесконтактными термометрами, антибактериальными ковриками и антисептиками. На участках для голосования необходимо строго соблюдать все нормы и требования санитарных служб.



«Президент России Владимир Владимирович Путин особо подчеркивает, что голосование должно проходить в максимально безопасных и комфортных для людей условиях. Надо сделать все, чтобы каждый гражданин мог спокойно сделать выбор, каким он хочет видеть будущее нашей страны», — сказал Игорь Комаров.



Участники совещания также подробно остановились на вопросах охраны правопорядка в ходе голосования. Полпред призвал силовые ведомства обеспечить максимальный уровень безопасности и строгое соблюдение законодательства всеми участниками процесса голосования, пресекать любые провокации. Игорь Комаров подчеркнул, что волеизъявление граждан должно проходить в максимально прозрачных условиях.



Отдельно обсуждались вопросы информирования граждан о сути предлагаемых изменений в Конституцию и возможностях участия в голосовании. Напомним, что общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проводится на всей территории страны, а также за ее пределами в соответствии с порядком, утвержденным ЦИК России. Голосование назначено на 1 июля 2020 года, время его проведения – с 8:00 до 20:00 по местному времени. Для граждан, которые 1 июля 2020 года не смогут прибыть на участок голосования, предусмотрены дополнительные возможности:



- голосование до дня голосования;



- голосование по месту нахождения («мобильный избиратель»);



- голосование вне помещения для голосования.



В Пермском крае в дни голосования будет работать 1802 избирательных участка, задействовано 15,5 тыс. членов УИК. Они, а также волонтеры, наблюдатели, представители правоохранительных органов будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, масками, перчатками, ручками будут обеспечены все избиратели, пришедшие на участки без средств индивидуальной защиты.

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