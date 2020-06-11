В столице Прикамья пройдет суперфинал турнира «Золотая шайба»

14:08 | 12.06.2020

С 10 по 17 сентября Пермь примет крупные всероссийские соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова среди юношей 10-11 лет. Впервые соревнования пройдут в новом формате – суперфинала. Столица Прикамья примет на своей площадке 24 юниорские команды со всей России.



«В прошлом году Пермский край на высочайшем уровне принял финал «Золотой шайбы» среди ребят 13-14 лет. Мы получили огромное количество положительных отзывов, а многие наши идеи взяты за основу при организации турнира. Сейчас для нас новый вызов – в виде суперфинала. Уверен, Пермский край с его опытом сможет удивить и участников, и зрителей», – говорит заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков.



64 региональных победителя турнира сезона 2019/20 должны были встретиться еще в апреле в Сочи. Однако из-за пандемии коронавируса команды восьми регионов отказались от поездки на финал, в том числе и пермская «Легенда». В Сочи были определены 14 сильнейших в группах. В итоге организаторы решили переформатировать решающий этап и провести суперфинал с участием всех регионов, когда позволит эпидемическая ситуация.



«Федерация хоккея Пермского края стала одной из первых, кто поддержал идею суперфинала, поскольку все команды прошли серьезный отборочный путь. Пандемия вмешалась в соревновательные планы, но дети в этом не виноваты. Их мечты о финале должны сбыться, теперь он пройдет с приставкой «супер», – рассказал президент Федерации хоккея Пермского края, член правления Всероссийского клуба «Золотая шайба» Алексей Чикунов.



В Перми соревнования пройдут в два этапа. Сначала сильнейших определят среди восьми команд, которые не приняли участие в сочинском финале. Два победителя вступят в борьбу в основном турнире, где в итоге сыграют 16 команд юношей 10-11 лет.



Выбывшие не перейдут в разряд болельщиков, а сыграют в утешительном турнире, партнером которого стал фонд Елены и Геннадия Тимченко.



Планируется, что суперфинал турнира «Золотая шайба» в Перми посетят легенды советского и российского хоккея.



Соревнования проводятся при поддержке Министерства спорта РФ и министерства физической культуры и спорта Пермского края.

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