В Пермском крае выявлено 72 случая COVID-19

14:06 | 12.06.2020

На 12 июня за сутки в Прикамье зафиксировано еще 72 случая коронавирусной инфекции, общее количество инфицированных достигло 2506. Ежесуточный прирост больных – 3%, коэффициент распространения болезни – 1,27.



За сутки выписаны 22 человека, всего выздоровели 1466 пациентов. Умерли от коронавируса два человека – 66-летняя женщина и 71-летний мужчина.



Из новых подтвержденных заболевших 44 человека лечатся в больницах, 28 – амбулаторно на дому. 72 новых инфицированных – это 41 женщина, 30 мужчин и один ребенок. 28 человек младше 45 лет, 29 – в возрасте 45-65, 14 человек – старше 65.



В России за сутки подтверждено 8987 случаев COVID-19, из них 1714 – в Москве. Всего заболевших в стране с начала пандемии – 511 423.

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