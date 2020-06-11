Валерий Сухих: «Выборы пройдут в сентябре, а объединять усилия нужно сейчас»

21:51 | 11.06.2020

Законодательное собрание Пермского края приняло постановление о назначении даты досрочных выборов губернатора. Проведение выборов назначено на второе воскресенье первого осеннего месяца – 13 сентября.



Согласно федеральному законодательству в случае досрочного прекращения исполнения губернатором своих полномочий, как это было в Пермском крае в январе этого года, краевой парламент назначает дату досрочных выборов нового губернатора.



В единый день голосования в ряде избирательных округов состоятся также довыборы депутатов Заксобрания. И, как отмечают эксперты, важно, чтобы политическая предвыборная гонка не помешала развитию региона и выходу из экономического кризиса, вызванного пандемией короновируса.



Нынешний глава Пермского края Дмитрий Махонин призвал общественные и политические силы региона объединиться для решения этих задач. Форматом такого взаимодействия может стать манифест общественного согласия, к которому приглашают присоединиться представителей всех ветвей и уровней власти, общественные и некоммерческие организации, профсоюзы, религиозные, национальные и другие объединения.



Как отметил председатель краевого Законодательного собрания Валерий Сухих, такой подход сегодня очень важен для жителей региона: «Благополучие нашего края зависит от того, насколько мы готовы к открытому диалогу и взаимодействию в это непростое время. Вот уже несколько месяцев мы проходим проверку на прочность нашей региональной экономики, общественного уклада, пермского характера. Пришло время проявить наше стремление к единству действий во благо региона. Выборы пройдут в сентябре, а объединять усилия в принятии решений нужно уже сейчас».

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