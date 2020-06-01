Из-за коронавируса в бюджет Пермского края внесли изменения

15:54 | 11.06.2020

В двух чтениях в ходе одного заседания принят проект поправок в бюджет, который инициировал глава региона Дмитрий Махонин.



Законопроект предполагает поправки, направленные на снижение негативных финансовых последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции. В основе – предложения по выделению дополнительных средств трем предприятиям, созданным при участии правительства Пермского края.



Согласно принятому законопроекту, АО «Пермский свинокомплекс» и ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» получат в качестве поддержки 200 млн рублей и 47,5 млн рублей соответственно.



Планируется, что дополнительные средства ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» направит на покрытие расходов, в том числе на оплату труда, налоги и сборы, коммунальные расходы и т.д. Спорткомплекс приостановил свою работу 21 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на сложившуюся ситуацию, руководство спорткомплекса не допустило сокращение работников.



Также поправки предполагают перенос 659 млн рублей с 2020 года на 2021 год. Эти средства предусмотрены на строительство трамвайных путей вдоль набережной Камы. Законопроект предусматривает дополнительные средства на возмещение недополученных доходов регоператора ТКО в размере 757 млн рублей.



Также поправки исключают одно из условий реструктуризации задолженности муниципалитетов перед краем – направление средств (в объеме реструктуризированного долга) местного бюджета на реализацию социально значимых проектов. Теперь муниципалитеты смогут использовать эти средства и на мероприятия по борьбе с пандемией.

© «Вечерние ведомости»