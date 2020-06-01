В Прикамье утверждены ограничения продажи алкоголя в жилых домах

15:47 | 11.06.2020

Краевые парламентарии в двух чтениях одобрили ограничения розничной продажи алкогольной продукции в местах оказания услуг общественного питания.



Нормы законопроекта увеличивают в Пермском крае допустимые площади зала обслуживания посетителей общепита, расположенного в жилых домах и на прилегающих территориях, где осуществляется продажа алкогольной продукции, с 20 кв. м до 30 кв. м.



В апреле 2020 года на уровне Российской Федерации принят закон, который подразумевает запрет продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, если площадь их залов обслуживания меньше 20 кв. м. При этом регионам предоставляется право регулировать деятельность таких заведений: увеличивать их минимальную площадь или целиком запрещать их работу.



Законопроект вступит в силу с 1 августа 2020 года.

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