Выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября

15:41 | 11.06.2020

Депутаты ЗС приняли проект постановления, касающийся назначения даты досрочных выборов губернатора Пермского края.



Согласно федеральному законодательству в случае досрочного прекращения исполнения губернатором своих полномочий, как это было в Пермском крае в январе этого года, Законодательное собрание должно назначить дату досрочных выборов нового губернатора. Сделать это региональный парламент должен не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Таким образом, в соответствии с принятым постановлением Законодательного собрания, досрочные выборы губернатора Пермского края назначены на второе воскресенье первого осеннего месяца – 13 сентября.



«Надеюсь, что эпидемиологическая обстановка к этому времени нормализуется, и жители края смогут реализовать свое избирательное право в максимальном объеме», - отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

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