Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравил пермяков с Днем города

13:24 | 11.06.2020

297-й день рождения Пермь встречает по-особенному. Праздник проходит в непривычной форме. Но суть этого дня не меняется. Это по-прежнему значимая для каждого пермяка дата – день рождения города, где мы живем, воспитываем детей, находим дело по душе.

Сохранён объединяющий дух праздника, хотя знакомые мероприятия перенесены в новый онлайн-формат. Неизменным остается главное – благополучие людей и их радостное настроение. Со своей стороны, городские власти делают все возможное, чтобы с каждым годом наш общий дом становился комфортнее и красивее. Продолжается выбранный ранее курс на обновление социальной и дорожной инфраструктуры: с каждым годом в Перми становится все больше современных дорог, технологичных школ, ухоженных мест массового отдыха. Все это делается для того, чтобы каждый житель города имел возможности для самореализации.

В день рождения любимого города мы говорим «спасибо» всем, кто ежедневно делает наш общий дом лучше. В новых условиях мы научились жить по-новому: держать дистанцию, чтобы обезопасить окружающих, внимательнее относиться друг к другу, заботиться о тех, кому нужна помощь. И самое важное – ценить то, что у нас есть. Все ограничения рано или поздно снимут, мы вернемся к привычной жизни и будем вкладывать в развитие города еще больше энергии и любви.

С Днём города, пермяки!

Глава города Перми Дмитрий Самойлов

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