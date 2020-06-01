В Прикамье зафиксировано 74 случая коронавируса

12:38 | 11.06.2020

На 11 июня за сутки в Пермском крае выявлено 74 случая COVID-19, всего их стало 2434.



Выписаны из больниц 76 пациентов, всего выздоровели от коронавируса 1444. Два инфицированных человека умерли: женщина 91 года – от COVID-19, 70-летний мужчина – от инсульта. Таким образом, в крае зафиксировано 33 летальных исхода от коронавируса и 41 смерть инфицированных от других причин.



В России за сутки подтверждено 8779 случаев коронавируса, всего с начала пандемии количество случаев достигло 502 436.

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