В выходные в Перми похолодает

12:24 | 11.06.2020

Сейчас в столице Прикамья 22 градуса, пасмурно. Сегодня, 11 июня, днем в Перми будет около 25°C, вероятны грозы.



Завтра будет около 20°C, возможны дожди. В субботу, 13 июня, столбик термометра покажет около 15°C, осадков не ожидается, ночью – немного выше нуля. В воскресенье воздух прогреется до 17°C. В начале рабочей недели, по предварительным прогнозам, будет потепление.

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