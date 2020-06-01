Пермский край направит соцвыплаты для переселения 17 жителей Березников

18:23 | 10.06.2020

Продолжается предоставление соцвыплат на переселение граждан из аварийного жилья в Березниках. 9 июня правительством Пермского края подписано распоряжение о предоставлении соцвыплат на сумму 20,14 млн руб. для 17 человек. Средства будут направлены муниципалитету из бюджета Пермского края.



Переселение из домов, признанных непригодными для проживания вследствие техногенной аварии, ведется с 2014 года. За шесть лет выплаты на сумму 9,643 млрд руб. получили 13 484 чел. (5653 семьи), которые переезжают в благоустроенное жилье. Еще 1187 жителей Березников (468 семей) ожидают социальную выплату, большей части из них планируется перевести средства в этом году.



Отметим, соцвыплаты могут быть направлены только на приобретение жилья, соответствующего определенным условиям: расположение в безопасной зоне Березников, равнозначное по площади, ввод в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года. Этим требованиям соответствуют дома микрорайона Любимов. Граждане могут выбрать там подходящие квартиры для переселения. На текущий момент возведено 13 домов микрорайона, в этом году сдан еще один дом. Всего в микрорайоне будет 29 домов на 14,5 тыс. чел. На территории жилого комплекса работают два детских сада, строительство еще одного, на 240 мест, продолжается. В микрорайоне открыты отделение «Пермэнергосбыта», пожарное депо, введена в эксплуатацию новая газораспределительная станция. Продолжается строительство дорожно-транспортной инфраструктуры, физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в день, общей площадью 2 тыс. кв. м, а также средней общеобразовательной школы с бассейном, на 1224 места.

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