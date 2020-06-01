Школьники Прикамья вышли в финал всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»

18:14 | 10.06.2020

Организаторами конкурса выступают комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы РФ, Институт российской истории РАН, автономная некоммерческая организация «Институт развития местных сообществ» при поддержке РАНХиГС и Министерства просвещения РФ.



От Пермского края в этом году в финал вышли четверо школьников: Лягушкина Виктория (г. Пермь), Кузаева Дарина (Бардымский муниципальный округ), Фролова Анна (Чердынский городской округ), Ковальковская Вероника (ЗАТО Звездный).



«Конкурс проводим в четвертый раз подряд. Ребята из родного Пермского края уже второй год выходят в финал, что не может не радовать. Итоги конкурса обязательно подведем в торжественной обстановке в стенах Государственной Думы. Победители получат памятные дипломы, подарки и путёвки в детский центр «Артек», - подчеркнул депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия»), первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко.



По словам организаторов, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией финал конкурса был перенесен на 11 сентября 2020 года.

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