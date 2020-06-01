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16:31 | 10.06.2020
В Перми работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» завершены еще в 6 дворах
В департаменте ЖКХ администрации Перми пояснили, что на данный момент завершен ремонт 6 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда», ведутся работы еще на 30 дворовых территориях. Также по разным муниципальным программам обновлено уже 14 дворов, в 35 работы продолжаются. В 2020 году в связи с введением ограничительных мер из-за распространения коронавируса работы начались раньше обычного. При проведении работ применяется комплексный подход с учетом мнения жителей.
Так, завершены ремонтные работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 6 дворах Орджоникидзевского района по адресам: улица Александра Щербакова, 46, улица Лянгасова, 69а, улица Косякова, 5, улица Академика Веденеева, 13, улица Маршала Толбухина, 1, улица Вильямса, 49.
Здесь отремонтировали дворовые проезды, сделали тротуары, оборудовали автомобильные парковки, установили скамейки и урны, восстановили озеленение. Во дворе дома №13 по улице Академика Веденеева не только отремонтировали дорогу, но и построят новую детскую площадку за счет субсидий из городского бюджета.
- В Орджоникидзевском районе мы прошли «экватор» по ремонту дворовых территорий по нацпроекту. Остальные объекты находятся в стадии высокой готовности, работы здесь завершат в течение этого месяца. Всего в этом году планируется обустроить 12 дворов, - пояснил глава администрации Орджоникидзевского района Евгений Карабатов.
Как рассказали в администрации Ленинского района, с начала июня подрядчик приступил к работам во дворах по адресам: улица Луначарского, 51а, улица Ленина, 15, улица Газеты Звезда, 9. Здесь планируется выполнить ремонт дворового проезда, обустроить тротуары и парковки, установить скамейки и урны, обеспечить освещение.
В Дзержинском районе по нацпроекту ведутся работы во дворах по адресам: улица Строителей, 8, 12, улица Желябова, 11, 13, планируется завершить их в течение недели. В ближайшее время начнутся работы во дворе по адресу: улица Петропавловская, 60 и 62.
В Свердловском районе во дворе по улице Сибирской, 71, 73, 75 завершены работы по асфальтированию, дорожной лабораторией взяты пробы асфальта – они соответствуют всем необходимым требованиям. Двор в Серебрянском проезде, 7 готовится к сдаче: после завершения работ жители своими силами разбили клумбу и посадили цветы, сделали разметку для автомобилей. Во дворе по улице Братской, 12 начали работы по благоустройству: подрядчик завез бортовой камень и готов приступить к ремонту. Ранее были завершены работы по укладке асфальта по адресам: улица Краснова, 32, 34, Комсомольский проспект, 51а, 87. Специалисты дорожной лаборатории взяли пробы асфальтового покрытия, затем состоится приемка работ.
В Индустриальном районе ведутся работы во дворах по адресам: улица Карпинского, 120, улица Архитектора Свиязева, 40/1, 40/2, улица Баумана, 29, улица Подводников, 9, улица Братьев Игнатовых, 21, 21а. Здесь планируется заасфальтировать дворовые проезды, тротуары, автомобильные парковки. Кроме того, во дворе по улице Карпинского, 120 обустроят детскую площадку, а во дворе по улице Баумана, 29 установят скамейки и урны. Всего в этом году в Индустриальном районе в рамках нацпроекта комплексно планируется благоустроить 14 дворов.
- Мониторинг дворов, где сегодня идут работы, проводится ежедневно. Администрации районов активно реагируют и помогают в случае поступления запросов от жителей. На всех объектах указаны телефоны «горячей линии» общественного контроля и подрядной организации. Жители активно включаются в процесс, следят за качеством работ. В случае возникновения вопросов используются методы инструментального контроля, - отмечает председатель общественного совета министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края Михаил Борисов.
© «Вечерние ведомости»
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