«Горьковка» приглашает отметить День России онлайн

16:26 | 10.06.2020

12 июня Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького приглашает на онлайн-мероприятия, посвященные Дню России и Дню города Перми.



Ежегодно 12 июня библиотека Горького присоединяется к празднованию Дня России и Дня города Перми. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия переходят в онлайн-режим. Сотрудники «Горьковки» подготовили виртуальные выставки, посвященные праздникам. На сайте краевой библиотеки появятся публикации об их истории, можно будет познакомиться с книгами из фонда «Горьковки» о символах государства и даже совершить виртуальную прогулку по улицам Перми.



Заместитель директора библиотеки имени Горького Марина Хабирова: «Этими мероприятиями мы хотим привлечь внимание читателей, в первую очередь, к истории нашего государства, к основным символам и ключевым значениям праздника. Наши специалисты подготовили визуальный ряд достоверных источников, которые помогут найти ответы на вопросы об этом дне. Кроме того, 12 июня на сайте библиотеки пройдет челлендж, который заострит внимание гостей и жителей края на ведущих именах российской литературы. Мы предлагаем читателям присоединиться к флешмобу и рассказать о своих предпочтениях - о том, кто сегодня вызывает интерес, чьи книги они покупают и почему. А еще, не обходя и наше с вами краевое мероприятие, приглашаем поучаствовать в викторине об истории нашего города и края. Думаю, многим будет интересен и полезен подготовленный нами материал».



Отделы краеведения и редкой книги предлагают 12 июня принять участие в красочной викторине «Знаешь ли ты Пермский край?». Отдел социально-экономической литературы подготовил выставку изданий, посвященную Дню России, – они собраны в отдельной презентации. Центр науки библиотеки Горького устроит в День России челлендж интернет-роликов #myfavoritebookchallenge, в котором читатели и сотрудники библиотеки покажут любимые книги российских авторов и книги о России. Партнеры Центра науки – ученые и общественные деятели Перми и края поздравят в режиме онлайн всех читателей библиотеки им. А.М. Горького.



Присоединиться ко всем мероприятиям можно 12 июня с 10:00 на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/.

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