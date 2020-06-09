В Перми в маршрут следования некоторых автобусов будут внесены изменения

12:05 | 10.06.2020

По просьбам жителей микрорайонов Парковый и Крохалева в маршруты следования автобуса №63 «микрорайон Крохалева – улица Революции» будут внесены изменения, маршрут №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» сохранится в существующем виде.



С 1 июня был внедрен второй этап изменений новой маршрутной сети города. Департамент транспорта администрации Перми осуществляет ежедневный мониторинг ситуации, в ходе него была выявлена потребность внесения некоторых корректировок.



Так, для компенсации автобусного маршрута №43 «микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый» и для обеспечения транспортной связи этих микрорайонов было принято решение скорректировать маршрут следования автобуса №63 «микрорайон Крохалева – улица Революции», его планируется перенаправить на улицу Солдатова, далее он будет следовать до площади Карла Маркса, по улицам Чернышевского, Островского, Революции, бульвару Гагарина и до микрорайона Садовый.



Автобусный маршрут №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» сохранится в существующем виде без изменений, которые предполагались ранее.



На сегодняшний день готовится документация для внесения изменений. Актуальное расписание и новый маршрут следования можно будет посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» http://www.gortransperm.ru/.

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