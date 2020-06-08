Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,12

12:47 | 9.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2267. Ежесуточный прирост больных составил 3% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте: https://www.permkrai.ru/antivirus/.



Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,12 (на 8 июня - 0,96). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 65 новых инфицированных - 29 мужчин, 32 женщины, 4 ребенка (3 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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