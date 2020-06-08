Пермским родителям напоминают об изменении пакета документов для получения сертификата на летний отдых

12:40 | 9.06.2020

С 5 июня в Перми началась выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей в загородных, санаторно-оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. В связи с эпидемиологической обстановкой выдача документов проходит в дистанционном режиме.



Как сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми, с этого года при подаче заявления необходимо предоставить копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя (законного представителя) и ребенка. Без указанных документов выдать сертификат нельзя. Родителей просят обращать на это внимание при подготовке пакета документов.



С перечнем необходимых документов для получения сертификата можно ознакомиться на сайте администрации Перми в разделе «Социальная сфера/Семья и детство/Оздоровительная кампания/Сертификат на отдых детей и их оздоровление» https://www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/info_for_parents/.



По вопросам получения сертификата можно обратиться по телефону горячей линии: 236-12-14 по будням с 09:00 до 18:00.

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