В Прикамье выявлено 65 случаев коронавирусной инфекции

12:39 | 9.06.2020

На 9 июня за сутки в регионе зафиксировано 65 случаев COVID-19, всего их стало 2267.



Выписаны 70 пациентов, всего с начала пандемии вылечились 1311 человек. Один человек умер – у женщины 53 лет было онкологическое заболевание, которое стало причиной смерти.



В России за сутки подтверждено 8595 случаев коронавируса, а всего с начала пандемии – 485 253.

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