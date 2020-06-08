Пермь: новости дня
12:27 | 9.06.2020
За первый день к акции «Неделя донорства» присоединились 85 жителей Пермского края
Власти региона, молодежка ОНФ, волонтеры-медики, а также врачи призывают жителей Пермского края сдать кровь и спасти сотни жизней. В четверг, 11 июня, к акции присоединятся волонтеры Прикамья.
В течение недели всех доноров будут благодарить памятными сувенирами (футболки, кружки, значки и т.д.), а 11 июня будут выдаваться специальные значки и СИЗы волонтерами акции #МыВместе.
В 2019 году в мире было зарегистрировано около 112 миллионов донаций крови. Только в прошлом году регулярно сдавая кровь доноры спасли порядка 336 миллионов человек, это в 2,5 раза больше населения нашей страны.
Кампания Всемирного дня донора в этом году посвящена теме «Безопасная кровь спасает жизни» и проходит под лозунгом «Сдавать кровь во имя здорового мира». В центре внимания кампании будет личный вклад каждого донора в охрану здоровья окружающих людей. В этом году в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 ВОЗ проводит глобальную кампанию в виртуальном формате.
В связи с изменением условий режима самоизоляции в медицинских организациях Прикамья постепенно возобновляют оказание плановой медицинской помощи. В том числе оперативные вмешательства, например, протезирование крупных суставов. В связи с этим, увеличивается потребность в компонентах донорской крови. С начала мая явка доноров в среднем составляет менее 140 доноров, заготовка донорской крови упала до 70 литров в день. Остро ситуация обстоит с донорами резус-отрицательных групп крови. Отмечается резкое снижение записи жителей на сдачу крови - в 1,5 раза. Для бесперебойного обеспечения потребности в донорской крови больниц Пермского края нужно не менее 200 доноров в день.
Врачи напоминают, что компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения. Для эритроцитов срок хранения составляет 5 недель, а для тромбоцитов – лишь 5 суток. И если доноры перестанут сдавать кровь, непрерывная борьба врачей со многими заболеваниями окажется под угрозой.
Центры переливания крови готовы оказывать помощь для организации посещения донорами пункта сдачи крови, например, выслать приглашение, которое обоснует перемещение во время вынужденной самоизоляции. Если человек чувствует себя здоровым, не был в контакте с инфицированными, не находится на карантине и хочет помочь, то его ждут на станциях переливания крови.
Краевая станция призывает доноров всех групп и резусов зарезервировать визит на сдачу крови:
Пермь тел. 8 -342-282-53-21
Кунгур тел. 8 -34271-269-61
Прием звонков на запись в понедельник-четверг с 13:30 до 15:00
Прием звонков на запись в пятницу с 12:30 до 14:00
Напомним, акции проходят в период с 8 по 11 июня, на станциях переливания крови в Перми и Кунгуре при поддержке министерства здравоохранения Пермского края, Пермской краевой станции переливания крови, Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и Пермского филиала благотворительного фонда «Траектория Надежды».
© «Вечерние ведомости»
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