В Прикамье разыскивают двухлетнюю девочку

12:19 | 9.06.2020

По факту безвестного исчезновения двухлетней девочки в поселке Лемзер Усольского района возбуждено уголовное дело по признакам убийства, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как установило следствие, вечером 8 июня ребенок гулял во дворе частного дома без присмотра взрослых. Через некоторое время родители обнаружили, что дочери нет, и сразу обратились в полицию.



В розысках участвуют сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители. Деятельность следователей и сотрудников полиции координирует руководитель следственного управления Сергей Сарапульцев.



Приметы: на вид девочке 2 года, среднего телосложения, волосы светло-русые. Была одета в белую футболку, красные шорты, на ногах розовые сланцы.

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