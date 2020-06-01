В четырех отделениях психиатрической больницы Прикамья прекращен прием и перевод пациентов

20:05 | 8.06.2020

Выявлено семь случаев заболевания коронавирусом: медработник и шесть пациентов. Из них два – вновь поступившие. По факту нового очага Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование.



Четыре отделения краевой психиатрической больницы закрыты на приём и перевод пациентов. Из них три - на Банной горе и одно - на ул. Революции. У шести пациентов лечебного учреждения выявлен коронавирус. По информации специалистов, пациенты между собой не контактировали. Сейчас они переведены в специализированные лечебные учреждения Перми.



При еженедельном обследовании коронавирус выявлен у медицинского работника, течение заболевания у него бессимптомное. Сейчас он находится на изоляции дома. 22 контактных медицинских сотрудника находятся в обсервации на территории больницы.



По всем случаям выявления заболевания у пациентов и сотрудника сейчас проводятся эпидемиологические расследования. Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию, они находятся под наблюдением медицинских работников.



Напомним, с начала пандемии COVID-19 в Пермском крае выявлено 2202 случая заболевания, из них 277 – среди медиков.

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