В Перми начинается городская онлайн-спартакиада «PRO Качаем Пермь»

17:26 | 8.06.2020

В качестве подготовки к четвертому Пермскому международному марафону с 8 по 26 июня впервые пройдет онлайн-спартакиада «PRO Качаем Пермь». Победители во всех номинациях получат в подарок слот на марафон на любую дистанцию, медали, дипломы и другие призы.



Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, спартакиада будет проводиться среди мужчин и женщин по семи возрастным категориям: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-39 лет, 40-59 лет, 60 лет и старше. Регистрация открыта на портале умный-спорт.рф.



Участникам спартакиады необходимо будет выполнить комплекс упражнений: пресс, приседание, отжимания от пола, берпи или отдельные упражнения: подтягивание, складка, отжимание, пистолетик, самое оригинальное упражнение. Также будет выявлен победитель в номинации «Самая спортивная семья» и «Самая спортивная команда».



Победители во всех номинациях получат в подарок слот на Пермский международный марафон на любую дистанцию, медали, дипломы и другие призы.



- В Перми и крае очень богатая линейка спортивных событий. У нас есть Пермский международный марафон, фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка», мы проводим на эспланаде лыжный спринт. Теперь придумали новую активность – городскую онлайн-спартакиаду. Я приглашаю принять в ней активное участие, сама тоже собираюсь поотжиматься, – отметила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

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