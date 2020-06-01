Пермь: новости дня
17:26 | 8.06.2020
В Перми начинается городская онлайн-спартакиада «PRO Качаем Пермь»
Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, спартакиада будет проводиться среди мужчин и женщин по семи возрастным категориям: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-39 лет, 40-59 лет, 60 лет и старше. Регистрация открыта на портале умный-спорт.рф.
Участникам спартакиады необходимо будет выполнить комплекс упражнений: пресс, приседание, отжимания от пола, берпи или отдельные упражнения: подтягивание, складка, отжимание, пистолетик, самое оригинальное упражнение. Также будет выявлен победитель в номинации «Самая спортивная семья» и «Самая спортивная команда».
Победители во всех номинациях получат в подарок слот на Пермский международный марафон на любую дистанцию, медали, дипломы и другие призы.
- В Перми и крае очень богатая линейка спортивных событий. У нас есть Пермский международный марафон, фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка», мы проводим на эспланаде лыжный спринт. Теперь придумали новую активность – городскую онлайн-спартакиаду. Я приглашаю принять в ней активное участие, сама тоже собираюсь поотжиматься, – отметила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.
© «Вечерние ведомости»
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