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17:22 | 8.06.2020

В Перми ко Дню города появятся уличные выставки

В канун празднования Дня города департамент культуры и молодежной политики администрации Перми совместно с Пермской художественной галереей откроет проект «Улица музейная».

В состав «Улицы музейной» вошли четыре выставки под открытым небом, которые познакомят горожан с произведениями искусства XVIII-XX веков из коллекции Пермской галереи, а также с работами современных молодых художников-представителей сегодняшней художественной жизни Перми.

Так, выставка «Детские истории» разместится в сквере им. Миндовского в Индустриальном районе. Выставка представит детские образы, созданные художниками прошедших эпох. Зрители увидят произведения художников XIX-XX веков: Ивана Макарова, Андрея Мамаева, Алексея Корина, Ивана Пелевина, Николая Богданова-Бельского, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки и других мастеров. Авторы этих работ жили в разное время, и каждая историческая эпоха ставила перед ними свои задачи – нравственные и художественные. Но есть нечто общее, объединяющее все изображения, – открытость, доброта и свет, сопутствующие детским образам во все времена.

Выставка «Простослов» появится в сквере Уральских добровольцев в Ленинском районе. Она представит аранжировку русского лубка художника-графика Александра Максимова (1930-1992). В 1960-х Максимов открыл для себя русский лубок, окончательно определивший его «фирменный» стиль. Именно с работами в жанре современного лубка обычно связывают имя этого художника и его место в истории отечественного искусства ХХ века. Популярность лубка в России XVIII-XIX веков можно сравнить с сегодняшней популярностью комиксов. Следуя традиции лубочной графики, Александр Максимов создает произведения на современные темы, дополняя изображение комментариями. Подробное разъяснение содержания картинки – тоже дань традиции. Только сегодняшнее простословие иное – мы с легкостью используем немыслимые для народного лексикона дореволюционной России слова.

Выставка молодых профессиональных художников и, одновременно, музейных педагогов Пермской галереи Евгении Наймушиной и Артёма Кутергина «Личное пространство» будет смонтирована на Тихом Компросе. Авторы – выпускники Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова, члены Союза художников России. Благодаря их инициативе в Пермской галерее появились разнообразные циклы образовательных детских программ. Евгения Наймушина представляет на выставке шесть живописных полотен. Герои её картин – будь то пастух, гончар или деревенский мальчик, навещающий теленка, – «подсмотрены» автором у жизни. Поэтому образы отличаются необычной лирикой – очень личной, исполненной поэзии простых будней. Артем Кутергин представляет графическую серию «Путевой альбом», выполненную в селе Троица. Выбранные автором сюжеты поразительны тем, что человек и природа в них сплетаются совершенно органично, являя собой метафору мирного сосуществования.

В Саду камней в Дзержинском районе откроется выставка «Традиция безмятежности». Она представит произведения западноевропейских и русских художников XVIII-XIX веков, запечатлевшие летние городские виды, прогулки и светские развлечения горожан, а также взгляд на природу сквозь городскую перспективу. Искусство этого времени невозможно представить без городских видов, как оригинальных живописных и графических, так и тиражных. В них зрителю предоставлена возможность смотреть извне на город как на цельное пространство, быть наблюдателем разворачивающихся перед ним, почти театральных, сцен. А раннее лето, как никакой иной сезон, располагает к сентиментальным и безмятежным прогулкам по воображаемым ландшафтам прошлого.

Напомним, несмотря на то, что прогулки разрешены, в условиях распространения коронавирусной инфекции посетителей просят соблюдать меры безопасности: носить маски, держать рекомендованную дистанцию в 1,5 метра и избегать массового скопления людей.

© «Вечерние ведомости»

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