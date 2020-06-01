Пермь: новости дня
17:09 | 8.06.2020
Предприятия Пермского края получили 1 миллиард кредитов
Общий объем госпоручительств за пять месяцев 2020 года составил более 400 млн руб. Это позволило предприятиям региона получить кредитов для развития бизнеса на 1,2 млрд руб.
Расширить предпринимателям доступ к финансовым ресурсам поручил глава региона Дмитрий Махонин в рамках региональных мер поддержки бизнесу, пострадавшему от последствий эпидемии. Так, поручительством воспользовался центр приема и переработки металлолома «Металлресурс», транспортировщик коммунального мусора – компания «ЭкоБэст», предприятия, оказывающие услуги по лесозаготовкам, – «РОЗАС» и «Платан», и другие предприятия.
«В период эпидемии для поддержки всех малых и средних предприятий нам удалось снизить процентную ставку по вознаграждению за предоставление поручительства до минимума для приоритетных отраслей – теперь всего 0,5% годовых», – говорит руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.
Вместе с центром «Мой бизнес» Корпорация развития МСП Пермского края сотрудничает с 28 кредитными организациями края. При заполнении заявки на сайте https://pgf-perm.ru/ она автоматически отправляется в 28 банков-партнеров, затем они отправляют предложения, а бизнесу остается только выбрать наиболее выгодное. После этого банк сам направляет заявку на поручительство.
Среди финансовых организаций, с которыми сотрудничает Корпорация развития МСП Пермского края, ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Микрофинансовая компания Пермского края», АО «МСП Банк», ПАО АКБ «Урал ФД» и Банк «ФК Открытие». На данный момент действующий портфель кредитов, обеспеченных поручительством региональной гарантийной организации, составляет около 5 млрд руб.
Подробнее о возможности получения госпоручительства на льготных условиях – по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» 8-800-300-80-90.
© «Вечерние ведомости»
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