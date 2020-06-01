 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

13:24 | 8.06.2020

В школах Перми началась выдача аттестатов

Аттестаты об основном и среднем общем образовании в этом году получат почти 15 тысяч выпускников. Выдача документов будет осуществляться по графику с 9 по 15 июня.

В этот период документы об образовании получит 14 901 выпускник. Процедура выдачи аттестатов будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Школьные помещения заранее продезинфицированы и оборудованы бактерицидными лампами, обеззараживающими воздух. Также в школах установлены дозаторы с антисептическим средством. Для соблюдения социальной дистанции в 1,5 м нанесена разметка, на которую необходимо ориентироваться выпускникам при получении аттестатов. Работники, отвечающие за выдачу аттестатов, обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками и одноразовыми перчатками. На входе в школу для каждого посетителя будет организована термометрия.

Государственная итоговая аттестация стартует для школьников 3 июля, пробные (с технической точки зрения и без участия детей) экзамены пройдут 29 и 30 июня. Для более качественной подготовки к экзамену с 4 июня для выпускников разрешены очные консультации по предметам. В этом году единый государственный экзамен сдавать будут лишь те, кто планирует поступление в вуз.

Отметим, что в связи с противоэпидемическими мероприятиями линейки и праздники, посвящённые выпуску из образовательной организации, в очной контактной форме сейчас запрещены. В период действия режима полной самоизоляции праздничные мероприятия проходят дистанционно. Так, в этом году для выпускников Пермского края последний звонок прозвучал в режиме онлайн. Праздничное мероприятие проходило в группе социальной сети «ВКонтакте» «БЕZOOMный ЗВОНОК». Локальные праздники по классам педагоги и школьники также организуют в социальных сетях своего образовательного учреждения.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:06 | 8.06.2020
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман заразился коронавирусом

15:04 | 8.06.2020
В подключении к газу нуждаются почти 16 тысяч многодетных семей на Южном Урале

15:00 | 8.06.2020
Свердловская область стоит на пороге первого этапа снятия ограничений

14:55 | 8.06.2020
В Свердловской области ищут обманутых пайщиков

14:32 | 8.06.2020
За выходные в столице Урала провели сотни бесед с нарушителями масочного режима

14:16 | 8.06.2020
В Екатеринбурге на АЗС водителей призвали не нарушать ПДД

14:16 | 8.06.2020
«Уралкалий» - участник проекта «Action Africa: Thriving Farms, Thriving Future» по оказанию помощи африканским фермерам

13:59 | 8.06.2020
Озеро Шарташ в Екатеринбурге признали пригодным для купания

13:41 | 8.06.2020
Мошенники похитили у екатеринбурженки почти три миллиона рублей

13:24 | 8.06.2020
В школах Перми началась выдача аттестатов

13:20 | 8.06.2020
Участник нацпроекта из Лысьвы за полгода ускорил производственный процесс на 24%

13:16 | 8.06.2020
Горздрав Екатеринбурга подал иски на ряд СМИ из-за высказывания Ройзмана

12:55 | 8.06.2020
Ежесуточный прирост больных в Прикамье – 3,1%

12:53 | 8.06.2020
В столице Урала коронавирус обнаружен еще у 203 человек

12:50 | 8.06.2020
В Екатеринбурге совершенно нападение на пресс-секретаря гордумы. Ранее ему уже поступали угрозы

12:48 | 8.06.2020
Еще 34 пациента с COVID-19 выписались из свердловских больниц

12:44 | 8.06.2020
В Свердловской области от коронавируса скончались еще два человека

12:43 | 8.06.2020
Дмитрий Махонин о последствиях паводка: «Мы должны оказать помощь всем, кому она нужна»

12:40 | 8.06.2020
В России коронавирусом заразились еще 8985 человек

12:38 | 8.06.2020
В Пермском крае зафиксировано 67 случаев COVID-19

12:37 | 8.06.2020
На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 249 человек

12:34 | 8.06.2020
В Екатеринбурге ветерану ВОВ вернули деньги за несостоявшийся ремонт

12:12 | 8.06.2020
В Екатеринбурге на улице Восточной убрали пешеходный переход

12:07 | 8.06.2020
В Перми жителям аварийных домов предлагают получить социальную выплату для приобретения нового жилья

11:57 | 8.06.2020
В Прикамье пострадавшие от паводка смогут вне очереди получить древесину для восстановления жилья

11:55 | 8.06.2020
В Невьянске росгвардейцы пресекли незаконное хранение наркотиков

11:48 | 8.06.2020
Рабочая неделя в Перми будет жаркой

11:36 | 8.06.2020
В Белоярском прокуратура выяснит, нарушались ли жилищные права граждан

11:24 | 8.06.2020
В Кольцово прибыл самолет в медицинской маске

11:05 | 8.06.2020
На подъезде к уральской столице вводятся ограничения до 2022 года

10:46 | 8.06.2020
В столице Урала утверждены нормативы на бесплатное питание школьников

10:23 | 8.06.2020
Медработникам ЦРБ Тавды перечислили стимулирующие выплаты после вмешательства прокуратуры

10:00 | 8.06.2020
В Екатеринбурге проходит первая репетиция механизированной колонны к Параду Победы

09:45 | 8.06.2020
Трассу Пермь-Екатеринбург перекроют уже завтра ночью

09:28 | 8.06.2020
В столице Урала на 15 суток закрыли пекарню из-за нарушения санитарных норм

09:13 | 8.06.2020
В Екатеринбурге загорелись два садовых дома и баня

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 