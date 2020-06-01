В школах Перми началась выдача аттестатов

13:24 | 8.06.2020

Аттестаты об основном и среднем общем образовании в этом году получат почти 15 тысяч выпускников. Выдача документов будет осуществляться по графику с 9 по 15 июня.



В этот период документы об образовании получит 14 901 выпускник. Процедура выдачи аттестатов будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Школьные помещения заранее продезинфицированы и оборудованы бактерицидными лампами, обеззараживающими воздух. Также в школах установлены дозаторы с антисептическим средством. Для соблюдения социальной дистанции в 1,5 м нанесена разметка, на которую необходимо ориентироваться выпускникам при получении аттестатов. Работники, отвечающие за выдачу аттестатов, обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками и одноразовыми перчатками. На входе в школу для каждого посетителя будет организована термометрия.



Государственная итоговая аттестация стартует для школьников 3 июля, пробные (с технической точки зрения и без участия детей) экзамены пройдут 29 и 30 июня. Для более качественной подготовки к экзамену с 4 июня для выпускников разрешены очные консультации по предметам. В этом году единый государственный экзамен сдавать будут лишь те, кто планирует поступление в вуз.



Отметим, что в связи с противоэпидемическими мероприятиями линейки и праздники, посвящённые выпуску из образовательной организации, в очной контактной форме сейчас запрещены. В период действия режима полной самоизоляции праздничные мероприятия проходят дистанционно. Так, в этом году для выпускников Пермского края последний звонок прозвучал в режиме онлайн. Праздничное мероприятие проходило в группе социальной сети «ВКонтакте» «БЕZOOMный ЗВОНОК». Локальные праздники по классам педагоги и школьники также организуют в социальных сетях своего образовательного учреждения.

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