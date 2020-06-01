Пермь: новости дня
13:24 | 8.06.2020
В школах Перми началась выдача аттестатов
В этот период документы об образовании получит 14 901 выпускник. Процедура выдачи аттестатов будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Школьные помещения заранее продезинфицированы и оборудованы бактерицидными лампами, обеззараживающими воздух. Также в школах установлены дозаторы с антисептическим средством. Для соблюдения социальной дистанции в 1,5 м нанесена разметка, на которую необходимо ориентироваться выпускникам при получении аттестатов. Работники, отвечающие за выдачу аттестатов, обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками и одноразовыми перчатками. На входе в школу для каждого посетителя будет организована термометрия.
Государственная итоговая аттестация стартует для школьников 3 июля, пробные (с технической точки зрения и без участия детей) экзамены пройдут 29 и 30 июня. Для более качественной подготовки к экзамену с 4 июня для выпускников разрешены очные консультации по предметам. В этом году единый государственный экзамен сдавать будут лишь те, кто планирует поступление в вуз.
Отметим, что в связи с противоэпидемическими мероприятиями линейки и праздники, посвящённые выпуску из образовательной организации, в очной контактной форме сейчас запрещены. В период действия режима полной самоизоляции праздничные мероприятия проходят дистанционно. Так, в этом году для выпускников Пермского края последний звонок прозвучал в режиме онлайн. Праздничное мероприятие проходило в группе социальной сети «ВКонтакте» «БЕZOOMный ЗВОНОК». Локальные праздники по классам педагоги и школьники также организуют в социальных сетях своего образовательного учреждения.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:06 | 8.06.2020
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман заразился коронавирусом
14:55 | 8.06.2020
В Свердловской области ищут обманутых пайщиков
14:16 | 8.06.2020
В Екатеринбурге на АЗС водителей призвали не нарушать ПДД
14:16 | 8.06.2020
«Уралкалий» - участник проекта «Action Africa: Thriving Farms, Thriving Future» по оказанию помощи африканским фермерам
13:59 | 8.06.2020
Озеро Шарташ в Екатеринбурге признали пригодным для купания
13:41 | 8.06.2020
Мошенники похитили у екатеринбурженки почти три миллиона рублей
13:24 | 8.06.2020
В школах Перми началась выдача аттестатов
12:55 | 8.06.2020
Ежесуточный прирост больных в Прикамье – 3,1%
12:53 | 8.06.2020
В столице Урала коронавирус обнаружен еще у 203 человек
12:50 | 8.06.2020
В Екатеринбурге совершенно нападение на пресс-секретаря гордумы. Ранее ему уже поступали угрозы
12:48 | 8.06.2020
Еще 34 пациента с COVID-19 выписались из свердловских больниц
12:44 | 8.06.2020
В Свердловской области от коронавируса скончались еще два человека
12:43 | 8.06.2020
Дмитрий Махонин о последствиях паводка: «Мы должны оказать помощь всем, кому она нужна»
12:40 | 8.06.2020
В России коронавирусом заразились еще 8985 человек
12:38 | 8.06.2020
В Пермском крае зафиксировано 67 случаев COVID-19
12:37 | 8.06.2020
На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 249 человек
12:34 | 8.06.2020
В Екатеринбурге ветерану ВОВ вернули деньги за несостоявшийся ремонт
12:12 | 8.06.2020
В Екатеринбурге на улице Восточной убрали пешеходный переход
12:07 | 8.06.2020
В Перми жителям аварийных домов предлагают получить социальную выплату для приобретения нового жилья
11:57 | 8.06.2020
В Прикамье пострадавшие от паводка смогут вне очереди получить древесину для восстановления жилья
11:55 | 8.06.2020
В Невьянске росгвардейцы пресекли незаконное хранение наркотиков
11:48 | 8.06.2020
Рабочая неделя в Перми будет жаркой
11:24 | 8.06.2020
В Кольцово прибыл самолет в медицинской маске
11:05 | 8.06.2020
На подъезде к уральской столице вводятся ограничения до 2022 года
10:23 | 8.06.2020
Медработникам ЦРБ Тавды перечислили стимулирующие выплаты после вмешательства прокуратуры
09:45 | 8.06.2020
Трассу Пермь-Екатеринбург перекроют уже завтра ночью
09:13 | 8.06.2020
В Екатеринбурге загорелись два садовых дома и баня