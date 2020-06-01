Участник нацпроекта из Лысьвы за полгода ускорил производственный процесс на 24%

13:20 | 8.06.2020

Еще одно предприятие – участник нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» – лысьвенский производитель электротехнической кабеленесущей продукции «Урал Пак» – завершил «пилотный» проект по улучшению линии производства гофрированных труб. В результате время изготовления продукции сократилось на 24%, на 50% сокращены запасы на производственном потоке, а выработка на одного сотрудника возросла на 26%. Данных результатов удалось достичь за счет внедрения системы всеобщего обслуживания оборудования и системы «Канбан» на выдаче сырья в производство, стандартизации рабочих процессов, использования системы многостаночного обслуживания при дефиците кадров, а также разработки и изготовления оснастки для ускорения формирования готовой продукции.



Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначал, что реализация нацпроектов в регионе должна проводиться не для галочки, каждый проект влияет на качество жизни людей. «Мы знаем, что нацпроекты в совокупности пронизывают всю деятельность, все сферы деятельности в Пермском крае. Здесь нужно уделить больше внимания качеству исполнения, не показателям, а именно качеству», – обозначил он.



Как рассказал помощник гендиректора «Урал Пак» Александр Тарасов, полгода сотрудники производства оптимизировали работу производственной линии в рамках нацпроекта, совместно с куратором занимались поиском «узких» мест на производстве, учились снижать издержки и эффективно устранять потери времени производства и транспортировки продукции. «Сейчас мы с помощью полученных знаний находим те потери, на которые раньше не обращали внимания», – подчеркнул он.



Кроме того, для более эффективного тиражирования практик бережливого производства специалисты Регионального центра компетенций организовали обмен опытом между «Урал Пак» и «Лысьвенским заводом бытовой техники». ЛЗБТ реализует проект по улучшению процесса изготовления плиты со стеклокерамической поверхностью, от штамповки до передачи готовой продукции на склад. Подготовлена вся необходимая документация и предложения по внедрению технологий 5С в производство, в ближайшее время начнется практическая работа.



Елена Дегтярева, первый замминистра промышленности Пермского края: «Мы практикуем обмен опытом на предприятиях-участниках нацпроекта почти с самого начала его реализации, потому что именно успех позиционирования и показа лучших практик позволяет промышленникам знакомиться, совместно учиться, обмениваться опытом и решать задачи, которые для всех предприятий одинаковы, – это работа складов, ремонтных цехов, логистика, работа с персоналом. Чтобы данные практики систематизировать, мы создали специальный каталог, в который включаем лучшие наработки в сфере производительности труда среди региональных предприятий. Его мы тиражируем для всех участников нацпроекта для изучения и внедрения на производстве».



По ее словам, несмотря на пандемию COVID-19, нацпроект развивается, активно растет количество участников, сегодня их уже более 75, заявки от предприятий продолжают поступать. «Формат взаимодействия с участниками нацпроекта пришлось пересмотреть, часть мероприятий увести в онлайн, но при этом мы держим качество исполнения проекта на высоком уровне и получаем хорошие результаты. Так, с начала года в рамках нацпроекта на предприятиях закрыты 16 «пилотных» потоков», – отметила Елена Дегтярева.



С 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа «Производительность труда и поддержка занятости». Уже завершены мероприятия более чем на 25 предприятиях силами федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда, а также силами привлеченных консультантов. Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьезные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда.



Также выделяются субсидии на обучение специалистов и создание центров компетенций. Так, в 2019 году обучение по 32 специальностям прошли более 6 тыс. чел. В 2020 году на переобучение сотрудников выделено 30,6 млн руб.

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