Ежесуточный прирост больных в Прикамье – 3,1%

12:55 | 8.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 28 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 1 случай зафиксирован посмертно.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2202. Ежесуточный прирост больных составил 3,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 7 июня - 0,88). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 66 новых инфицированных - 20 мужчин, 38 женщин, 8 детей (5 мальчиков и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



Также из новых инфицированных зафиксирован 1 летальный исход. У пациентки 58 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти стало сопутствующее заболевание. Таким образом, на сегодня зафиксировано 30 летальных исходов пациентов от COVID-19. Еще 39 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.

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