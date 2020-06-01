В Пермском крае зафиксировано 67 случаев COVID-19

12:38 | 8.06.2020

На 8 июня за минувшие сутки в Прикамье подтверждено 67 случаев коронавируса, общее количество заболевших составило 2202.



Выписан из больниц 21 человек, всего выздоровевших – 1241.



В России на 8 июня 8985 новых случаев, всего с начала пандемии выявлено 476 658 случаев коронавирусной инфекции.

© «Вечерние ведомости»