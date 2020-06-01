В Прикамье пострадавшие от паводка смогут вне очереди получить древесину для восстановления жилья

11:57 | 8.06.2020

По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина жители, пострадавшие от паводка 2020 года, смогут получить древесину для собственных нужд вне очереди. Глава региона обозначил, что пострадавшим от стихии необходимо оказать максимальную помощь.



Минприроды Пермского края разработан алгоритм действий на получение древесины во внеочередном порядке и без учета установленной периодичности.



Для получения древесины необходимо представить в лесничество справку об утрате или повреждении имущества, которое необходимо восстановить, и заявление на заключение договора купли-продажи с указанием цели использования древесины (капитальный, текущий ремонт и т.д.). Справка выдается уполномоченным органом – специальной комиссией по определению ущерба от паводка, созданной при администрации района.



Кроме того, в случае утраты колотых дров, заготовленных на предстоящий отопительный сезон, жители могут воспользоваться правом на получение дровяной древесины по договору купли-продажи лесных насаждений.



Как отмечает и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина, лесничествам дано поручение в кратчайшие сроки обеспечить отвод дровяной древесины для целей отопления по заявлениям граждан, пострадавших от паводка.



По информации министерства территориальной безопасности, в настоящее время все населенные пункты в Прикамье освобождены от воды. Ситуация нормализовалась в Дзержинском районе Перми, Пермском муниципальном районе и Краснокамске, где еще в конце мая оставались подтопленными дачные участки. Сейчас начали работу комиссии по оценке материального ущерба в пострадавших территориях.



Напомним, в результате подъема уровня воды в реках Каме, Усьве, Яйве, Лытве, Весляне и Колве были подтоплены территории 12 муниципальных образований. Режим ЧС вводился в Гайнском МО (подтопление жилых домов в нескольких поселках) и Соликамском ГО (подтопление жилых домов в п. Тюлькино).

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