Рабочая неделя в Перми будет жаркой

11:48 | 8.06.2020

Сейчас в столице Прикамья 24 градуса, солнечно. Сегодня, 8 июня, днем в Перми будет 26°C, ночью – 13°C.



Завтра столбик термометра покажет 28°C, в среду, 10 июня, воздух прогреется до 29°C. В четверг ожидается 28°C. Теплым будет и первый выходной – пятница: 27°C, возможен дождь. Затем, по предварительным прогнозам, наступит резкое похолодание.

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