Пропавший в Гайнском районе мальчик найден живым

15:22 | 7.06.2020

По информации краевого управления МВД пропавший мальчик в Гайнском муниципальном районе найден живым в окрестностях д. Верхний Будым вечером 6 июня.



Напомним, сообщение о том, что в поселке Лель Гайнского района потерялся 10-летний мальчик, поступило в ночь на 4 июня.



Десятилетний ребенок ночью был доставлен в детскую краевую больницу в Перми для обследования и прохождения лечения, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края. Мальчик больше двух дней один провел в лесу.



По словам врачей, состояние Кости стабильное. «Травм нет, присутствуют ссадины и царапины, есть укусы клещей, обезвоживание», - пояснили в больнице. Мальчику поставили иммуноглобулин, кроме того, с ним работают психологи, оказывается вся необходимая помощь.

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