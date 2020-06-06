В Прикамье подтверждено еще 68 случаев коронавируса

15:18 | 7.06.2020

На 7 июня за сутки в регионе выявлено 68 случаев COVID-19, всего их стало 2135. Ежесуточный прирост – 3,3%, коэффициент распространения болезни – 0,88 (на 6 июня – 0,9).



За сутки выписаны 10 пациентов, всего в Прикамье выздоровели 1220 человек.



Из новых 68 инфицированных 50 человек лечатся в больницах, 18 – амбулаторно на дому.



В России за сутки зафиксировано 8984 случаев коронавируса, из них 1956 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране выявлено 467 673 случая.

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