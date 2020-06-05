В пятницу в Перми будет запрещена продажа алкоголя

22:44 | 6.06.2020

В пятницу, 12 июня, отмечается День России и День города Перми. В соответствии с постановлением краевого правительства, в этот день запрещена розничная продажа спиртного.



Нарушение этого ограничения повлечет для должностных лиц наложение административного штрафа размером от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических – от 30 до 40 тысяч.

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