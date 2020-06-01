Парад Победы в Прикамье состоится, когда позволит эпидобстановка

19:01 | 5.06.2020

Глава Пермского края Дмитрий Махонин по итогам оперштаба провел совещание по проведению парада Победы в регионе. Принято решение его обязательно провести, но когда это позволит санитарно-эпидемиологической ситуация в регионе.



«День Победы, праздничный парад, шествие «Бессмертного полка» - святые для каждого из нас мероприятия. И в год 75-летия Победы мы их обязательно проведем в регионе, почтим память героев. Сейчас главное - позаботиться о здоровье и жизни пермяков, победить коронавирус. Поэтому все домыслы в западной прессе, что в Пермском крае якобы отказались от парада Победы, – не соответствуют действительности. Мы его проведем, когда будет безопасно», - подчеркнул Дмитрий Махонин.



Напомним, решением президента страны Владимира Путина общероссийский парад Победы состоится 24 июня. Праздничные шествия пройдут в городах воинской славы.

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