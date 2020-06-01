Театры и концертные организации Пермского края возобновляют репетиции

17:06 | 5.06.2020

С 5 июня решением оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае возобновляется репетиционный процесс в театрах и концертных организациях.



Вернуться к репетициям смогут 29 организаций. Из них 13 государственных и 11 негосударственных театров Пермского края, а также 5 концертных организаций: Пермская краевая филармония, Городское концертное объединение г. Перми, Академический хор «Млада», Пермский губернский оркестр, Ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье», Ординский духовой оркестр. При этом должны соблюдаться все меры предосторожности.



«Наши театры провели масштабную работу: они не только сохранили коллективы, но и более двух месяцев самоизоляции продолжили активно работать, создавать новые проекты, были ежедневно со зрителями на связи в онлайн-режиме, события наших учреждений собрали более 5,7 млн просмотров (с учетом показов на всех ресурсах, в т.ч. внешних). Конечно, мы сохраним те качественные изменения в создании цифрового контента, которые были наработаны за это время. Но сейчас важно приступить к репетиционному процессу. Это поможет на высоком уровне подготовиться к открытию театров для зрителей», - прокомментировал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.



Напомним, все меры принимаются по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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