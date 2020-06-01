Профессиональные спортсмены Пермского края возвращаются к тренировочному процессу

17:03 | 5.06.2020

В июне на спортивных объектах Пермского края планируются тренировочные мероприятия сборных команд России, в том числе с участием иногородних спортсменов и тренеров. Для них сейчас разрабатываются правила прибытия и нахождения в регионе.



С 5 июня профессиональные спортсмены Пермского края смогут возобновить тренировки на спортивных объектах. Решение принято оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.



Спортивные арены будут открыты с 6 июня при условии ежедневной 2-разовой дезинфекции помещений, инвентаря, соблюдения спортсменами и сотрудниками социальной дистанции, ежедневного контроля состояния здоровья атлетов, обязательного использования средств индивидуальной защиты и т.д.



В СК им. Сухарева, на стадионе «Звезда», в УДС «Молот» начнутся тренировочные сборы баскетболистов «Пармы», футболистов «Звезды 2005» и «Звезды», а также гандболистов «Пермских медведей», волейболистов клуба «Кама», команды по хоккею на траве «Юность», мини-футбольного клуба «А-Тур» и молодежной хоккейной команды «АК59».



Также возобновляется работа спортивных объектов, но только для тренировочного процесса групп спортивного совершенствования и групп высшего спортивного мастерства, занимающихся в спортивных школах и школах олимпийского резерва. «В то время как старшие ребята вернутся к групповым тренировкам, младшие продолжат заниматься по индивидуальным планам в дистанционном режиме», – пояснил зампред правительства Антон Клепиков.

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