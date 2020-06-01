Оперштаб продлил действие ограничительных мер в Пермском крае до 15 июня

16:13 | 5.06.2020

Сегодня, 5 июня, на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о продлении ограничительных мер в Прикамье. В День России и День города Перми жителям Прикамья разрешено собираться группами до 5 человек (по аналогии с Днем Победы).



Глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что полностью снимать ограничения рано из-за высокого ежедневного прироста. «Убедительно прошу вас обращаться к врачу при симптомах ОРВИ. Оперативное реагирование и начало лечения необходимы для остановки распространения коронавируса», - обратился к жителям Пермского края Дмитрий Махонин



«С 29 мая по 6 июня показатель распространения вируса выше единицы, а доля свободных койко-мест в медучреждениях – меньше 50%. Эти два показателя не дают нам возможность перейти на следующий этап изменения режима самоизоляции в регионе. В течение последней недели мы видим, что инфекция уходит в территории. На сегодня случаи заболевания зафиксированы в 42 муниципальных образованиях Прикамья», - пояснил Виталий Костарев и добавил, что главы территорий и медучреждения, расположенные в них, должны быть готовы к борьбе с инфекцией.



Изменения в Указ губернатора вступят в силу сегодня, 5 июня.



Ограничения касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений. Помимо этого, в онлайн переведена работа образовательных учреждений: детских садов и школ, для детей работающих родителей организованы дежурные группы. При этом важно отметить, что режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет. Эта категория граждан находится в зоне риске на период пандемии COVID-19.

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