Коронавирус выявлен у жителя еще одной территории Пермского края

15:50 | 5.06.2020

COVID-19 появился в Кочевском муниципальном округе.



По данным исследований Роспотребнадзора за предыдущие сутки, коронавирус обнаружен у одного жителя Кочевского муниципального округа. Таким образом, общее чисто территорий, где был выявлен COVID-19, в Прикамье увеличилось до 42. Карта распространения коронавируса доступна по ссылке: https://www.permkrai.ru/antivirus/.



Напомним, сейчас в Пермском крае зафиксировано 2011 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1173 выздоровели, 772 продолжают лечение, 2873 – на карантине по предписанию главного санитарного врача. 66 человек умерли, 28 из них от коронавируса, в 38 случаях причиной смерти был не COVID-19.

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