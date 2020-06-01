Пермь: новости дня
15:50 | 5.06.2020
Коронавирус выявлен у жителя еще одной территории Пермского края
По данным исследований Роспотребнадзора за предыдущие сутки, коронавирус обнаружен у одного жителя Кочевского муниципального округа. Таким образом, общее чисто территорий, где был выявлен COVID-19, в Прикамье увеличилось до 42. Карта распространения коронавируса доступна по ссылке: https://www.permkrai.ru/antivirus/.
Напомним, сейчас в Пермском крае зафиксировано 2011 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1173 выздоровели, 772 продолжают лечение, 2873 – на карантине по предписанию главного санитарного врача. 66 человек умерли, 28 из них от коронавируса, в 38 случаях причиной смерти был не COVID-19.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:19 | 5.06.2020
У депутата Госдумы Дмитрия Ионина обнаружен коронавирус
17:11 | 5.06.2020
В Свердловской области сгорел частный жилой дом
16:47 | 5.06.2020
Избирком Свердловской области откажется от видеонаблюдения в ходе голосования по Конституции
16:24 | 5.06.2020
Пресс-секретарь президента России высказался о ситуации с екатеринбуржцем, убитым СОБРом
16:18 | 5.06.2020
В Прикамье снят двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга
15:51 | 5.06.2020
В выходные на Среднем Урале потеплеет до +29 °С
15:50 | 5.06.2020
Коронавирус выявлен у жителя еще одной территории Пермского края
15:38 | 5.06.2020
Жительница Свердловской области молотком избила сожителя до смерти
15:18 | 5.06.2020
В Екатеринбурге ожидается прилет Владимира Путина
15:02 | 5.06.2020
В Екатеринбурге планируется первое с начала пандемии коронавируса массовое мероприятие
14:42 | 5.06.2020
Сотрудники ЦГКБ №1 в Екатеринбурге получили «путинские» выплаты после вмешательства прокуратуры
14:36 | 5.06.2020
Ключевыми темами инвесткомиссии стали реконструкция пермских дорог и запуск новой котельной в микрорайоне Южный
13:52 | 5.06.2020
Власти Свердловской области выделили 295,2 млн рублей на антисептики и термометры для школ и детсадов
13:23 | 5.06.2020
Следователи совместно с полицией нашли несовершеннолетнюю, пропавшую в Екатеринбурге 9 мая
12:57 | 5.06.2020
В Перми начинается выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей
12:55 | 5.06.2020
Депутату думы Белоярки вынесли приговор по делу о незаконной рубке
12:53 | 5.06.2020
Свердловские врачи вылечили от COVID-19 почти 3 000 пациентов
12:49 | 5.06.2020
Ежесуточный прирост больных в Прикамье составил 2,5%
12:49 | 5.06.2020
На Среднем Урале зафиксированы ещё две смерти от коронавируса
12:45 | 5.06.2020
В России почти 450 тысяч человек заражены Covid-19
12:43 | 5.06.2020
Парад Победы в Прикамье проведут, когда позволит санэпидобстановка
12:42 | 5.06.2020
Малый бизнес Прикамья получит льготных кредитов на 81 млн рублей
12:39 | 5.06.2020
В Пермском крае выявлено еще 49 случаев коронавируса
12:35 | 5.06.2020
В Свердловской области ещё 251 человек заразился коронавирусом
12:23 | 5.06.2020
Жилой дом многодетной семьи на Урале пострадал в результате пожара
12:18 | 5.06.2020
В выходные в Перми потеплеет
12:13 | 5.06.2020
В Пермском крае скончались два медика, инфицированных коронавирусом