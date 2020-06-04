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12:57 | 5.06.2020

В Перми начинается выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей

5 июня в Перми начинается выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей в загородных, санаторно-оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. Выдача будет проходить в дистанционном режиме. Льготным категориям семей получить сертификат можно без направления документов.

Как сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой выдача сертификатов будет осуществляться в дистанционном режиме. Личного приема в пунктах выдачи не будет.

Для того чтобы получить сертификат, необходимо выбрать пункт выдачи сертификата на сайте https://letogorodperm.ru и записаться на получение сертификата.

На указанный адрес электронной почты родителям будет направлена подробная инструкция по дистанционному получению сертификата.

У родителя есть два варианта получения сертификата. Первый вариант – отправить документы специалисту по электронной почте и в течение дня получить номер сертификата по электронной почте. Для льготных категорий семей получить сертификат можно без направления документов.

Второй вариант – обратиться в выбранное время в пункт выдачи для бесконтактной передачи документов в специально отведенном месте. Номер сертификата будет также направлен по электронной почте в течение дня. Для соблюдения противоэпидемиологических мер родителей просят быть в маске, перчатках, иметь в наличии собственную ручку.

Полученный номер сертификата необходимо сообщить представителю лагеря в течение 15 дней со дня получения.

С перечнем необходимых документов для получения сертификата можно ознакомиться на сайте администрации Перми в разделе «Социальная сфера / Семья и детство / Оздоровительная кампания / Сертификат на отдых детей и их оздоровление» (https://www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/info_for_parents/).

По вопросам получения сертификата можно обратиться по телефону горячей линии: 236-12-14 с 09:00 до 18:00.

© «Вечерние ведомости»

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