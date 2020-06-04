Пермь: новости дня
12:57 | 5.06.2020
В Перми начинается выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей
Как сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой выдача сертификатов будет осуществляться в дистанционном режиме. Личного приема в пунктах выдачи не будет.
Для того чтобы получить сертификат, необходимо выбрать пункт выдачи сертификата на сайте https://letogorodperm.ru и записаться на получение сертификата.
На указанный адрес электронной почты родителям будет направлена подробная инструкция по дистанционному получению сертификата.
У родителя есть два варианта получения сертификата. Первый вариант – отправить документы специалисту по электронной почте и в течение дня получить номер сертификата по электронной почте. Для льготных категорий семей получить сертификат можно без направления документов.
Второй вариант – обратиться в выбранное время в пункт выдачи для бесконтактной передачи документов в специально отведенном месте. Номер сертификата будет также направлен по электронной почте в течение дня. Для соблюдения противоэпидемиологических мер родителей просят быть в маске, перчатках, иметь в наличии собственную ручку.
Полученный номер сертификата необходимо сообщить представителю лагеря в течение 15 дней со дня получения.
С перечнем необходимых документов для получения сертификата можно ознакомиться на сайте администрации Перми в разделе «Социальная сфера / Семья и детство / Оздоровительная кампания / Сертификат на отдых детей и их оздоровление» (https://www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/info_for_parents/).
По вопросам получения сертификата можно обратиться по телефону горячей линии: 236-12-14 с 09:00 до 18:00.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:52 | 5.06.2020
Власти Свердловской области выделили 295,2 млн рублей на антисептики и термометры для школ и детсадов
13:23 | 5.06.2020
Следователи совместно с полицией нашли несовершеннолетнюю, пропавшую в Екатеринбурге 9 мая
12:57 | 5.06.2020
В Перми начинается выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей
12:55 | 5.06.2020
Депутату думы Белоярки вынесли приговор по делу о незаконной рубке
12:53 | 5.06.2020
Свердловские врачи вылечили от COVID-19 почти 3 000 пациентов
12:49 | 5.06.2020
Ежесуточный прирост больных в Прикамье составил 2,5%
12:49 | 5.06.2020
На Среднем Урале зафиксированы ещё две смерти от коронавируса
12:45 | 5.06.2020
В России почти 450 тысяч человек заражены Covid-19
12:43 | 5.06.2020
Парад Победы в Прикамье проведут, когда позволит санэпидобстановка
12:42 | 5.06.2020
Малый бизнес Прикамья получит льготных кредитов на 81 млн рублей
12:39 | 5.06.2020
В Пермском крае выявлено еще 49 случаев коронавируса
12:35 | 5.06.2020
В Свердловской области ещё 251 человек заразился коронавирусом
12:23 | 5.06.2020
Жилой дом многодетной семьи на Урале пострадал в результате пожара
12:18 | 5.06.2020
В выходные в Перми потеплеет
12:13 | 5.06.2020
В Пермском крае скончались два медика, инфицированных коронавирусом
11:59 | 5.06.2020
Александр Высокинский высказался о гибели уральца при задержании
11:44 | 5.06.2020
Часть Екатеринбурга и Берёзовский останутся без горячей воды
11:27 | 5.06.2020
К ноябрю в Екатеринбурге появятся десятки новых автобусов
11:14 | 5.06.2020
На Среднем Урале росгвардейцы пресекли кражу металла
10:58 | 5.06.2020
В Екатеринбурге закроют участок улицы Софьи Ковалевской
10:46 | 5.06.2020
Ural Music School ищет музыкальных наставников
09:35 | 5.06.2020
В Екатеринбурге почти месяц ищут без вести пропавшую женщину
09:17 | 5.06.2020
В Екатеринбурге ночью горело здание бывшей школы
09:07 | 5.06.2020
Жители Среднего Урала увидят полутеневое лунное затмение
21:48 | 4.06.2020
В Екатеринбурге мужчину, выбросившего собаку из окна, направили на принудительное лечение
21:08 | 4.06.2020
В Екатеринбурге на месте старого общежития УрФУ построят новое
20:07 | 4.06.2020
Свердловчане в период самоизоляции не стали больше пить