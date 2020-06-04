Парад Победы в Прикамье проведут, когда позволит санэпидобстановка

12:43 | 5.06.2020

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание по проведению парада Победы в регионе. Напомним, решением президента страны Владимира Путина общероссийский парад Победы состоится 24 июня. Праздничные шествия пройдут в городах воинской славы.



Парад Победы с прохождением колонн военной техники и проведением акции «Бессмертный полк» в Пермском крае пройдет, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.



«Без шествия Бессмертного полка и марша Победы праздничный парад представить невозможно. Сейчас провести такие массовые мероприятия мы не можем, необходимо позаботиться о здоровье и жизни пермяков. Поэтому проведем праздник, когда это будет безопасно», - пояснил Дмитрий Махонин.



Одной из возможных дат проведения парада названо 3 сентября - день окончания Второй мировой войны.

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