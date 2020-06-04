В Пермском крае выявлено еще 49 случаев коронавируса

12:39 | 5.06.2020

На 5 июня за последние сутки в Прикамье подтверждено 49 случаев COVID-19, общее количество заболевших достигло 2011.



За сутки выписаны из больниц 55 человек, всего излечились 1173 пациента. Один человек умер – причиной смерти женщины 81 года стал коронавирус.



В России за сутки зафиксировано 8726 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии их стало 449 834.

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