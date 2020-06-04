В выходные в Перми потеплеет

12:18 | 5.06.2020

Сейчас в столице Прикамья 16 градусов, пасмурно. Сегодня, 5 июня, днем в Перми температура не поднимется выше 20°C.



Завтра столбик термометра покажет 23°C, такая же температура ожидается в воскресенье, 7 июня. В понедельник, по предварительным прогнозам, потеплеет до 26°C.

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