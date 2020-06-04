В Пермском крае скончались два медика, инфицированных коронавирусом

12:13 | 5.06.2020

В Прикамье зафиксированы два летальных случая у медработников, инфицированных COVID-19, сообщает министерство здравоохранения Пермского края.



Одна врач работала на Пермской станции скорой медицинской помощи, другая – в Городской клинической больнице № 2 им. Ф.Х. Граля.



Обе женщины проходили лечение от коронавирусной инфекции в специализированных отделениях медучреждений Перми. У них были сопутствующие заболевания, точные причины смерти будут известны после патологоанатомического исследования.



«С глубокой скорбью восприняла сообщение о смерти своих коллег-врачей. От себя лично и от сотрудников министерства здравоохранения выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким умерших. По каждому случаю будет проведена служебная проверка и контроль качества лечения на каждом этапе. Семьям медицинских работников будет оказана максимальная материальная и моральная помощь», – прокомментировала Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.

© «Вечерние ведомости»