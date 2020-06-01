Департамент транспорта администрации Перми направил претензию в адрес перевозчиков, допустивших сбой в работе

17:50 | 4.06.2020

С 1 июня на линию вышли первые маршруты по пятилетним контрактам. Часть перевозчиков не смогла обеспечить требуемый уровень исполнения контрактов. В отношении них ведется претензионная работа.



По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова департамент транспорта администрации Перми мониторит работу перевозчиков и ведет претензионную работу с теми, кто допускает сбой.



1 и 2 июня наблюдались срывы исполнения расписания на автобусных маршрутах №14, 15, 20, 32 и 60. В связи с этим 2 июня МКУ «Гортранс» направило в адрес перевозчиков, обслуживающих эти маршруты, официальную претензию с требованием соблюдать установленное расписание и обеспечить необходимый выпуск на линию транспортных средств. Таким образом, если в ближайшее время ситуация не будет исправлена, контракты с перевозчиками могут быть расторгнуты в одностороннем порядке. Это расторжение предусматривает удержание банковской гарантии, предоставленной перевозчиками, в пользу бюджета города. Сумма такой гарантии составляет порядка 100 миллионов рублей по каждому маршруту.



Между заключением контрактов и выходом на линию были достаточно сжатые сроки. Все пермские перевозчики приступили к работе 1 июня без замечаний. Трудности возникли у иногородних перевозчиков. Связано это с несколькими факторами. У ООО «РТ-Лайн» проблемы с выпуском произошли из-за задержки поставки новых автобусов заводом-изготовителем. Также ООО «РТ-Лайн» и ООО «Автомиг» испытали проблемы с набором персонала.



Аналогичная ситуация наблюдалась в Твери, которая в феврале текущего года также перешла на новую транспортную модель. Так, в первый месяц работы иногородний перевозчик обеспечил всего 25% выпуска транспорта на линию, во второй месяц – 50%. В случае с нашим городом, по состоянию на 4 июня, ООО «Автомиг» уже обеспечило 100% выпуска транспорта на линию, ООО «РТ-Лайн» – 90%. Отметим, что исполнение указанных в претензии требований не исключает наложение штрафных санкций по итогам месяца работы.

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