Пассажирам общественного транспорта Перми роздано 55 тысяч масок

14:37 | 4.06.2020

За период режима самоизоляции автобусы и трамваи краевой столицы были обработаны 35 тыс. раз. Кондукторам и водителям было выдано более 56 тыс. масок, пассажирам – почти 55 тыс. средств индивидуальной защиты.



Противоэпидемическим мероприятиям в общественном транспорте Перми – одном из постоянных мест скопления людей – не раз уделял внимание глава региона Дмитрий Махонин. «Надо рассчитать количество единиц транспорта и интервалы движения так, чтобы избегать тесноты и давки. Дистанция между пассажирами должна быть такой, какая предусмотрена режимом самоизоляции», – подчеркивал он.



Напомним, режим самоизоляции в Пермском крае действует со 2 апреля. В общественных местах нужно носить защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

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