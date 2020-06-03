Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье составил 2,7%

12:57 | 4.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 51 новый случай заражения COVID-19: 33 человека проходят лечение в больницах, 18 изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1962. Ежесуточный прирост больных составил 2,7% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,14 (на 3 июня - 1,24). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 51 нового инфицированного - 20 мужчин, 27 женщин, 4 детей (4 девочки). Младше 45 лет – 17 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет.

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