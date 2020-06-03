С 11 июня в Перми начнется ремонт левой половины путепровода на улице Светлогорской

12:50 | 4.06.2020

Ремонт правой половины путепровода на улице Светлогорской почти завершен, все работы планируется закончить 10 июня. Затем подрядная организация перейдет на левую сторону. Движение также будет осуществляться по двум полосам – по одной в каждом направлении. На объекте будет размещена схема движения пешеходов.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», ремонт путепровода на улице Светлогорской начался 13 апреля, он необходим для увеличения грузоподъемности и сроков службы. Действие режима самоизоляции и снижение автомобильного трафика позволили начать работы раньше поставленных сроков на две недели.



Сейчас подрядная организация заканчивает работы на правой половине путепровода –обустроены плиты перекрытия (основание моста), щебеночное основание переходного участка дороги. Одновременно выполняется планировка откосов под мостом и система водоотвода. Впервые в Перми установлено пластиковое ограждение, которое имеет ряд преимуществ по эксплуатационным характеристикам, для поддержания в нормативном состоянии его не нужно красить, только мыть. В ближайшее время подрядная организация приступит к укладке асфальтобетонного покрытия, после чего перейдет на другую половину моста.



В соответствии с графиком выполнения работ, уже с 11 июня подрядная организация АО «Уралмостострой» Мостоотряд №123 начнет разборку тротуарных блоков, демонтаж проезжей части, очистку балок от старого бетона и асфальта на левой половине моста. После этого начнутся работы по укреплению пролетных строений под мостом.



Напомним, путепровод на улице Светлогорской был построен в 1969 году. После проведенного обследования, в ходе которого были выявлены существенные дефекты балок пролетных строений и других частей путепровода, влияющих на грузоподъёмность и срок службы сооружения, было принято решение незамедлительно выполнить ремонтные работы.



Строительные работы, которые выполняет подрядная организация АО «Уралмостострой» Мостоотряд №123, включают демонтаж дорожного покрытия, переустройство сетей ОАО «РЖД», мостового полотна и пролетных строений, ремонт опор путепровода, устройство участков сопряжения путепровода и автомобильной дороги. Также будут проведены благоустроительные работы. По обеим сторонам путепровода обустроят тротуары с двухполосным пешеходным движением, по левой стороне от тротуара появится спуск по откосу насыпи. По левой стороне перед путепроводом взамен двух старых разрушенных лестничных сходов установят два новых.

© «Вечерние ведомости»